Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le sud du Texas en alerte avant l'arrivée de la tempête Hanna Reuters • 25/07/2020 à 05:42









HOUSTON, Texas, 25 juillet (Reuters) - Les autorités du Texas ont recommandé vendredi aux habitants d'évacuer plusieurs zones du sud de l'Etat alors que la tempête Hanna devrait toucher terre samedi accompagnée d'importantes précipitations et de rafales de vent tout au long du week-end. La tempête tropicale s'est densifiée à l'approche de la côte texane et devrait se transformer en ouragan de catégorie 1 samedi avec des vents d'au moins 121 km/h. Selon le service météorologique national, Hanna pourrait provoquer des inondations dans certaines parties du sud du Texas. (Erwin Seba; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.