Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le Sénat adopte un texte de financement pour éviter un "shutdown" Reuters • 01/10/2020 à 00:21









WASHINGTON, 1er octobre (Reuters) - Le Sénat américain a approuvé mercredi un projet de loi de financement fédéral provisoire, jusqu'au 11 décembre, pour éviter une fermeture partielle des administrations ("shutdown"), à quelques heures de l'expiration de l'enveloppe budgétaire actuelle. Le texte, adopté préalablement par la Chambre des représentants, a été transmis au président Donald Trump pour promulgation. Un accord avait été trouvé la semaine passée entre les chefs de file républicains et démocrates pour maintenir le même niveau de financement pour la plupart des programmes fédéraux, afin d'éviter un "shutdown" en pleine épidémie de coronavirus et à l'approche de l'élection présidentielle du 3 novembre. (Susan Cornwell; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.