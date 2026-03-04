USA-Le secteur privé crée plus d'emplois que prévu en février - ADP

Le secteur privé aux États-Unis a créé plus d'emplois que prévu en février, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

Cette enquête a recensé 63.000 créations de postes le mois dernier, après 11.000 en janvier (révisé de 22.000).

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à ce que l'emploi privé augmente de 50.000 postes.

La publication des résultats de l'enquête ADP précède la parution du rapport officiel sur l'emploi du département du Travail, qui sera publié jeudi.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)