USA: le risque inflationniste est reparti à la hausse, selon un responsable de la Fed

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Le risque de voir l'inflation s'accélérer "semble avoir augmenté", a déclaré jeudi un responsable de la Réserve fédérale (Fed) américaine, en rappelant que les réformes, notamment des règles du commerce, pouvaient influer sur la marche de l'économie.

"Le risque d'une inflation qui stagne au-dessus de [la cible de] 2% ou qui s'accélère semble avoir augmenté", a déclaré le président de la Fed de St. Louis (Missouri) Alberto Musalem, dans un discours prononcé à New York.

Il a estimé que les réformes "en matière de commerce, d'immigration, de régulation, de fiscalité, ou d'énergie (...) pourraient affecter sensiblement la marche de l'économie".

M. Musalem s'est gardé de mentionner l'entrée en fonction d'un nouveau gouvernement, mais ces domaines correspondent aux sujets de prédilection du président Donald Trump, qui a commencé à relever les droits de douane à l'entrée des États-Unis et promis d'expulser massivement les sans-papiers, de baisser les impôts, de déréguler ou encore de libérer la production d'énergie dans le pays.

Alberto Musalem fait cette année partie des responsables qui votent pour fixer le niveau des taux directeurs de la banque centrale.

Il a notamment cité un récent sondage du NABE (National association for business economics), selon lequel le nombre d'entreprises anticipant des hausses de coûts de matières premières s'est accru, de même que le nombre d'entreprises envisageant d'augmenter leurs prix.

Il a plaidé pour une "approche patiente" en matière de politique monétaire, alors que la Réserve fédérale a fait savoir qu'elle ne voyait pas d'urgence à baisser ses taux, les principaux indicateurs (croissance, emploi) étant au vert, tandis que l'inflation reste au-dessus de sa cible de 2%, et a même eu tendance à accélérer ces derniers mois.

"De mon point de vue, avant toutes ces incertitudes autour de la politique et des relations internationales (...), la situation se présentait plutôt bien", a déclaré de son côté le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, lors d'un évènement organisé dans sa ville.

Quand de nouveaux droits de douane ont été mis en place sous le premier mandat de Donald Trump (2017-21), "il y avait beaucoup d'exceptions, ils n'étaient pas si massifs (...) ils se sont immédiatement traduits par des surcoûts pour les industriels concernés mais ils n'ont pas vraiment eu d'impact sur l'inflation globale", a-t-il relevé.

Cette fois, a-t-il ajouté, l'impact dépendra "du nombre de pays ciblés, de leur ampleur (...) et plus cela ressemblera à une déflagration comparable à celle du Covid-19, plus vous devriez vous en inquiéter".