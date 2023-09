Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: le repli des stocks de grossistes se poursuit information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 16:08









(CercleFinance.com) - Les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont encore diminué au mois de juillet, ce qui traduit une poursuite du mouvement de déstockage pesant sur la production manufacturière.



Le Département du Commerce a fait état vendredi d'une diminution de 0,2% des stocks en juillet, notamment sous l'effet du repli des stocks de matériel électrique et de vêtement, qui plus que compensé la hausse des stocks pétroliers avec la remontée des prix du pétrole.



Les économistes anticipaient un repli de 0,1% après un recul de 0,7% (révisé contre -0,5% initialement) en juin.



Les ventes des grossistes ont, elles, augmenté de 0,8% en juillet, ce qui signifie qu'au rythme actuel, il faut 1,39 mois pour écouler les stocks existants, un ratio en nette hausse sur un an (1,33 mois en juillet 2022).



Un taux en hausse traduit cependant une accumulation des stocks susceptible de peser sur la production.





