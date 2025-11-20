USA : le rapport mensuel sur l'emploi de septembre mitigé

(AOF) - Selon le rapport mensuel sur l’emploi américain, au mois de septembre, l’économie des Etats-Unis a créé 119 000 postes, soit bien plus que les 53 000 attendus. Au mois d’août, 4 000 emplois ont été détruits contre 22000 créations annoncées initialement. En parallèle, le salaire horaire moyen n’a progressé que de 0,2%, soit un net ralentissement par rapport à la hausse de 0,4% observée en août, et les analystes tablaient sur une progression de 0,3%. Enfin, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point, à 4,4%, alors qu’il était attendu stable à 4,3%.