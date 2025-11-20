 Aller au contenu principal
USA : le rapport mensuel sur l'emploi de septembre mitigé
information fournie par AOF 20/11/2025 à 14:45

(AOF) - Selon le rapport mensuel sur l’emploi américain, au mois de septembre, l’économie des Etats-Unis a créé 119 000 postes, soit bien plus que les 53 000 attendus. Au mois d’août, 4 000 emplois ont été détruits contre 22000 créations annoncées initialement. En parallèle, le salaire horaire moyen n’a progressé que de 0,2%, soit un net ralentissement par rapport à la hausse de 0,4% observée en août, et les analystes tablaient sur une progression de 0,3%. Enfin, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point, à 4,4%, alors qu’il était attendu stable à 4,3%.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

