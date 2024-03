USA: le rachat à 28 milliards de dollars de Splunk par Cisco est finalisé

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

L'éditeur de logiciels d'analyse de données Splunk a annoncé lundi que son rachat par le spécialiste des réseaux de communication en entreprises Cisco, pour 28 milliards de dollars, était finalisé.

"Le 18 mars, Splunk (...) a finalisé l'opération annoncée précédemment avec Cisco (...) dans le cadre de l'accord et du projet de fusion du 20 septembre 2023", a indiqué la société dans une déclaration au gendarme américain de la Bourse (SEC).

En conséquence, toutes les actions de Splunk encore en circulation "ont automatiquement été converties en droit de recevoir 157 dollars en numéraire", ce qui correspond au montant et aux conditions proposés par Cisco.

"Nous sommes enchantés d'accueillir Splunk au sein de Cisco", a commenté Chuck Robbins, patron de Cisco, cité dans un communiqué.

"En tant que l'un des plus importants groupes de logiciels au monde, nous allons révolutionner la façon dont nos clients exploitent les données pour connecter et protéger tous les aspects de leur entreprise, tandis que nous participons et protégeons la révolution de l'intelligence artificielle", a-t-il poursuivi.

L'opération devait être finalisée d'ici à la fin du troisième trimestre 2024, après obtention des autorisations réglementaires et du feu vert des actionnaires de Splunk.

Elle avait déjà été approuvée à l'unanimité des deux conseils d'administration, avant son officialisation le 21 septembre 2023.

Selon son site internet, Splunk a été créé en 2003 et détient plus de 1.100 brevets. La société, qui était cotée jusqu'à vendredi sur le Nasdaq, emploie plus de 7.500 personnes dans le monde.

Son chiffre d'affaires a atteint 4,21 milliards de dollars en 2023, dont 1,84 milliard pour les services de "cloud", et son bénéfice net est ressorti à 263,73 millions.

Fondé en 1984, Cisco a enregistré une croissance de 11% de son chiffre d'affaires à 57 milliards de dollars sur son exercice décalé 2023 achevé le 29 juillet, et un bénéfice net de 12,6 milliards (+7%).

Vers 18H00 GMT, l'action Cisco progressait de 0,80% à la Bourse de New York.