USA-Le projet républicain de soutien à l'économie dévoilé lundi - Mnuchin

WASHINGTON, 26 juillet (Reuters) - Le Parti républicain rendra public lundi aux Etats-Unis son nouveau plan de soutien pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus, a annoncé dimanche le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, qui espère la conclusion rapide d'un compromis bipartisan avec les démocrates. Les sujets les plus urgents concernent les aides exceptionnelles aux chômeurs, qui prendront fin la semaine prochaine, et la protection des entreprises contre d'éventuelles poursuites liées à leur gestion du Covid-19, a détaillé Mnuchin. "Nous pouvons aller très vite avec les démocrates sur ces questions. Nous avons déjà agi vite, je ne vois par pourquoi nous ne pourrions pas faire vite à nouveau", a déclaré le secrétaire au Trésor dans l'émission "Fox News Sunday". (Doina Chiacu, version française Jean-Stéphane Brosse)

