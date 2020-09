Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le programme de surveillance mis au jour par Snowden était illégal-tribunal Reuters • 03/09/2020 à 05:39









3 septembre (Reuters) - Un tribunal américain a jugé que le programme de surveillance massif de l'Agence nationale de la sécurité (NSA) mis au jour il y a sept ans par Edward Snowden, un ancien contractuel de la NSA, était illégal et que les dirigeants des services du renseignement ont menti lorsqu'ils ont défendu le programme. Dans une décision communiquée mercredi, la cour d'appel fédérale du neuvième circuit, à San Francisco, a déclaré que la surveillance téléphonique menée pour collecter secrètement des millions d'échanges téléphoniques était une violation de la loi régissant les opérations de surveillance du renseignement et pourrait tout simplement avoir été anticonstitutionnelle. Edward Snowden, qui a fui en Russie après avoir divulgué des dossiers secrets en 2013 et été inculpé pour espionnage aux Etats-Unis, a déclaré que le jugement justifiait sa décision de rendre publique l'opération de surveillance de la NSA. "Je n'ai jamais imaginé que je verrai de mon vivant nos tribunaux condamner comme illégales les activités de la NSA et dans le même jugement me féliciter pour les avoir exposées", a-t-il écrit sur Twitter. (Raphael Satter; version française Jean Terzian)

