USA : le PMI non manufacturier de l'ISM meilleur qu'annoncé

(AOF) - L'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier est ressorti à 52,6 en novembre, contre un consensus de 52, a annoncé l’Institute of Supply Management (ISM). Il était à 52,4 en octobre.
