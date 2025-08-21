 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : le PMI manufacturier supérieur aux attentes en août
21/08/2025

(AOF) - Aux États-Unis, l’indice PMI manufacturier de S&P Global du mois d'août atteint 53,3 contre 49,7 attendu après 49,9 le mois précédent.

