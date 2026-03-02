 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : le PMI manufacturier légèrement supérieur aux attentes
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 15:56

Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier (S&P Global) est ressorti à 51,6 en février, contre 51,2 attendu après 51,2 en janvier.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La fumée d'une frappe aérienne israélienne ciblant les bureaux d'Al-Qard al-Hassan, société de microcrédits liée au Hezbollah, dans la ville côtière de Tyr, au sud du Liban, le 2 mars 2026 ( AFP / KAWNAT HAJU )
    Le Hezbollah entraîne le Liban dans la guerre, ses activités militaires interdites
    information fournie par AFP 02.03.2026 17:13 

    Le gouvernement libanais a annoncé lundi l'interdiction des activités militaires du Hezbollah après l'attaque du mouvement pro-iranien contre Israël, entraînant le Liban dans la guerre régionale avec Téhéran. A l'issue d'une réunion extraordinaire, le Premier ministre, ... Lire la suite

  • De la fumée s'élève à Deir Seryan, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne le 2 mars 2026 ( AFP / Rabih DAHER )
    Le Moyen-Orient s'embrase, du Golfe au Liban
    information fournie par AFP 02.03.2026 16:52 

    La guerre au Moyen-Orient s'aggrave lundi sur de multiples fronts avec de nouveaux raids aériens massifs américains et israéliens sur l'Iran, qui continue à viser les pays du Golfe et même le territoire de l'Union européenne à Chypre. Raffinerie saoudienne touchée ... Lire la suite

  • ( AFP / STR )
    USA: l'activité manufacturière a légèrement ralenti en février
    information fournie par Boursorama avec AFP 02.03.2026 16:38 

    L'activité manufacturière a flanché le mois dernier aux Etats-Unis mais reste au-dessus au-dessus des attentes, selon un baromètre régulier publié lundi. L'indice publié par la fédération professionnelle ISM, basé sur les réponses d'un panel d'entreprises, s'est ... Lire la suite

  • Un pétrolier au large de Dubai, le 1er mars 2026 ( AFP / Fadel SENNA )
    Frappes sur les infrastructures du Golfe, blocage d'Ormuz: choc mondial sur l'énergie
    information fournie par AFP 02.03.2026 16:26 

    Lundi noir sur les marchés de l'énergie: les prix du gaz et du pétrole s'envolent, portés par la guerre au Moyen-Orient et des premières frappes contre des infrastructures au Qatar et en Arabie saoudite, tandis que la paralysie du détroit d'Ormuz menace l'approvisionnement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank