USA : le PMI manufacturier légèrement supérieur aux attentes

Le gouvernement libanais a annoncé lundi l'interdiction des activités militaires du Hezbollah après l'attaque du mouvement pro-iranien contre Israël, entraînant le Liban dans la guerre régionale avec Téhéran. A l'issue d'une réunion extraordinaire, le Premier ministre, ... Lire la suite
La guerre au Moyen-Orient s'aggrave lundi sur de multiples fronts avec de nouveaux raids aériens massifs américains et israéliens sur l'Iran, qui continue à viser les pays du Golfe et même le territoire de l'Union européenne à Chypre. Raffinerie saoudienne touchée ... Lire la suite
L'activité manufacturière a flanché le mois dernier aux Etats-Unis mais reste au-dessus au-dessus des attentes, selon un baromètre régulier publié lundi. L'indice publié par la fédération professionnelle ISM, basé sur les réponses d'un panel d'entreprises, s'est ... Lire la suite
Lundi noir sur les marchés de l'énergie: les prix du gaz et du pétrole s'envolent, portés par la guerre au Moyen-Orient et des premières frappes contre des infrastructures au Qatar et en Arabie saoudite, tandis que la paralysie du détroit d'Ormuz menace l'approvisionnement ... Lire la suite
