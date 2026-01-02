 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : le PMI manufacturier en ligne avec les attentes en décembre
information fournie par AOF 02/01/2026 à 15:51

(AOF) - Aux Etats-Unis, l’indice PMI manufacturier (S&P Global) est ressorti à 51,8 en décembre, en ligne avec les attentes, après 52,2 en novembre.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank