USA : le PMI des services sous les attentes en février
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 15:55

Aux Etats-Unis, l'indice PMI des services de S&P Global du mois de février a atteint 51,7, après 52,7 le mois précédent. Il était attendu à 52,3.
L'indice PMI Composite ressort à 51,9, contre 53 en janvier et un consensus de 52,3.

