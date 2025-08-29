 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 714,26
-0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : le PMI de Chicago inférieur aux attentes
information fournie par AOF 29/08/2025 à 16:20

(AOF) - L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 41,5 en août alors qu'il était attendu à 46,6. Il avait atteint 47,1 en juillet.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 16:33

    Ah ! bin voilà, çà commence à venir. A quand une augmentation des DDD de Trump pour essayer de se rééquilibrer ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La ministre allemande du Travail, Bärbel Bas, à Berlin le 30 juillet 2025 ( AFP / John MACDOUGALL )
    Chômage record en Allemagne depuis 2015, l'appel aux réformes s'intensifie
    information fournie par AFP 29.08.2025 16:29 

    Le nombre de chômeurs en Allemagne a dépassé les 3 millions en août, un seuil symbolique jamais atteint depuis 2015, qui alerte sur la nécessité de réformes pour relancer la première économie européenne. Selon les données publiées vendredi par l'Agence pour l'emploi, ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street marque le pas, l'inflation américaine ne surprend pas
    information fournie par AFP 29.08.2025 16:03 

    La Bourse de New York évolue en baisse vendredi, au lendemain d'une séance marquée par plusieurs records, peu impressionnée par un nouvel indice d'inflation aux Etats-Unis dans la lignée des attentes. Après avoir atteint leur plus haut historique en clôture jeudi, ... Lire la suite

  • Un homme sort de la Bourse de New York (NYSE) sur Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en baisse après l'inflation PCE
    information fournie par Reuters 29.08.2025 15:55 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, alors que les investisseurs ont pris connaissance des chiffres sur l'inflation PCE aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 60,97 points, soit 0,13%, à 45.575,93 points et le Standard ... Lire la suite

  • Des portraits d'Iraniens exécutés exposés à Paris le 8 juillet 2025, dans le cadre d'une campagne pour mettre fin aux exécutions dans la République islamique ( AFP / Delphine TOUITOU )
    L'Iran a exécuté au moins 841 personnes jusqu'ici cette année
    information fournie par AFP 29.08.2025 15:47 

    Plus de 800 personnes ont été exécutées en Iran depuis le début de l'année, a déclaré vendredi l'ONU, dénonçant "un schéma systématique d'utilisation de la peine de mort comme outil d'intimidation par l'Etat". Le bureau des droits de l'homme des Nations Unies a ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank