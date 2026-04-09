USA : le PIB du quatrième trimestre plus faible que prévu
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 14:36
L'écart de 0,2 point sur la période d'octobre à décembre est principalement lié à une révision à la baisse de l'investissement. La croissance américaine a été soutenue par l'augmentation des dépenses de consommation notamment. Cette évolution a été en partie compensée par une baisse des dépenses publiques, et des exportations.
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