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USA : le PIB du quatrième trimestre plus faible que prévu
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 14:36

Au quatrième trimestre, le produit intérieur brut des Etats-Unis a progressé de 0,5% selon des données définitives, alors que les analystes espéraient une croissance un peu plus robuste à 0,7%. Sur les trois mois précédents, le PIB avait affiché une hausse impressionnante de 4,4%.

L'écart de 0,2 point sur la période d'octobre à décembre est principalement lié à une révision à la baisse de l'investissement. La croissance américaine a été soutenue par l'augmentation des dépenses de consommation notamment. Cette évolution a été en partie compensée par une baisse des dépenses publiques, et des exportations.

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