USA: le 'Philly Fed' toujours en territoire négatif

(CercleFinance.com) - Les conditions d'activité sont restées déprimées dans le secteur manufacturier de la région de Philadelphie au mois de septembre, montre jeudi l'enquête mensuelle réalisée par l'antenne locale de la Réserve fédérale.



L'indice 'Philly Fed' est certes remonté à -9 le mois dernier, contre -14 en août, mais il demeure en territoire négatif pour la 15ème fois en 17 mois, annonce-t-elle.



A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne un chiffre de -7.



Dans sa note d'information, la Fed précise que 35% des entreprises interrogées font état d'une dégradation de leur activité et que seulement 26% d'entre elles mentionnent une hausse d'activité.



Le sous-indice des nouvelles commandes progresse malgré tout de 15 points pour s'établir à +4,4.





