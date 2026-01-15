 Aller au contenu principal
USA: le nombre de nouvelles inscriptions au chômage ressort en deçà des attentes
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 14:40

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir compté 198 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 5 janvier, un chiffre en baisse de 9000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente (ramené de 208 000 à 207 000) et nettement inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 205 000, en contraction de 6500 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 884 000 lors de la semaine au 29 décembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 19 000, toujours par rapport à la semaine précédente.

