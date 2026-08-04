USA-Le nombre d'offres d'emploi a reculé en juin - Jolts

Le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis a reculé en juin, montrent des données publiées mardi par le département du Travail américain.

Ces offres se sont établies à 7,359 millions en juin, contre 7,5537 millions en mai (révisé de 7,594 millions), selon le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 7,4 millions d'offres d'emplois en juin.

(Rédigé par Etienne Breban)