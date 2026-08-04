 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Le nombre d'offres d'emploi a reculé en juin - Jolts
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 16:22
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis a reculé en juin, montrent des données publiées mardi par le département du Travail américain.

Ces offres se sont établies à 7,359 millions en juin, contre 7,5537 millions en mai (révisé de 7,594 millions), selon le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 7,4 millions d'offres d'emplois en juin.

(Rédigé par Etienne Breban)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0446 +11,50%
CAC 40
8 646,28 +0,38%
HAFFNER ENERGY
0,451 +2,27%
Pétrole Brent
80,48 -3,85%
SOITEC
119,2 +9,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank