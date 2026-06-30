USA-Le nombre d'offres d'emploi a légèrement progressé en mai - Jolts

Le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis a connu une légère progression en mai, montrent des données publiées mardi par le département du Travail américain.

Ces offres se sont établies à 7,594 millions en mai, contre 7,585 millions en avril (révisé de 7,618), selon le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 7,3 millions d'offres d'emplois en mai.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)