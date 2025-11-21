 Aller au contenu principal
USA : le moral des ménages se dégrade un peu moins que prévu (UMich)
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 16:22

Le moral des ménages américains s'est dégradé au mois de novembre, mais dans une proportion légèrement moins marqué qu'initialement annoncé, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a reculé à 51 ce mois-ci alors qu'une première estimation l'avait donné à 50,3 et que les économistes l'attendaient à 50,5.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a chuté à 51,1, contre 58,6 le mois précédent, tandis que celle mesurant leurs perspectives s'est améliorée à 51 contre 50,3 en octobre.

'Le moral des consommateurs s'est quelque peu embelli sur la seconde partie du mois en raison de la fin du 'shutdown' des administrations fédérales', explique Joanne Hsu, l'auteure de l'enquête.

'Ceux-ci restent toutefois frustrés par la persistance des prix élevés et par l'affaiblissement de leurs revenus', souligne l'économiste.

Leurs anticipations d'inflation se sont tassées pour le troisième mois d'affilée, passant de 4,6% à 4,5% en novembre, mais ce niveau reste encore très supérieur au chiffre de 3,3% qui avait été enregistré au mois de janvier dernier.

