USA-Le moral des ménages se dégrade plus que prévu en novembre-Michigan
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 16:07

Le moral des ménages américains s'est dégradé plus que prévu en novembre, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a reculé à 50,3 après 53,6 en octobre, tandis que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 53,2.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle ressort à 52,3 après 58,6 le mois précédent.

Celle des perspectives a reculé à 49,0 contre 50,3 en octobre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

