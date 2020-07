Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le ministre de la Justice justifie le recours aux forces fédérales Reuters • 28/07/2020 à 23:38









WASHINGTON, 28 juillet (Reuters) - L'Attorney general William Barr a rejeté mardi les critiques des élus démocrates du Congrès sur l'envoi d'agents fédéraux dans les villes américaines dirigées par les démocrates pour disperser des manifestations antiracistes. Il a nié avoir pris ces décisions pour tenter de relancer la campagne de Donald Trump, candidat à sa réélection le 3 novembre prochain, sur le thème de l'insécurité. Le ministre de la Justice était auditionné par la commission des Affaires judiciaires de la Chambre des représentants, pour la première fois depuis sa nomination en février 2019. "Nous ne pouvons pas rester les bras croisés", a déclaré William Barr dans un vif échange à propos de Portland, dans l'Oregon, où les manifestations ont été émaillées de violences. La mort de George Floyd, un homme noir mort asphyxié sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis le 25 mai dernier, a déclenché une vague de protestation contre les violences policières aux Etats-Unis. Même si la plupart des manifestations se sont déroulées dans le calme, William Barr a insisté sur les incidents survenus lors de certains rassemblements, qu'il a imputés à un mouvement d'extrême gauche "antifa" - une affirmation amplement contestée -, tout en exhortant les procureurs à engager des poursuites pénales dès que possible. La commission des Affaires judiciaires de la Chambre a ouvert le mois dernier une enquête pour déterminer si le département de la Justice n'était pas devenu trop "politisé", à la suite de l'intervention de William Barr sur plusieurs dossiers impliquant des proches de Donald Trump, tels que Michael Flynn ou Rudolph Giuliani. Mais la méthode employée par les membres démocrates de la commission, qui n'ont cessé d'interrompre le ministre, a été critiquée jusque dans le camp démocrate. "Barr a passé une très bonne journée à redétailler la stratégie de Trump pour sa réélection", a estimé Hank Sheinkopf, un consultant du Parti démocrate. Preet Bharara, ancien procureur à Manhattan, a qualifié l'audition de "décevante". (Sarah N. Lynch, Jan Wolfe, version française Jean-Stéphane Brosse)

