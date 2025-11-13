USA-Le fonds Scion de Michael Burry n'est plus enregistré dans la base de la SEC

par Niket Nishant et Nell Mackenzie

L'investisseur américain Michael Burry, connu pour avoir anticipé la crise des "subprimes" de 2008, a radié son fonds spéculatif, Scion Asset Management, auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, mettant ainsi fin à la capacité du public à suivre ses positions.

Le statut de Scion Asset Management dans la base de données de la SEC, dans la section enregistrement, est indiqué "terminated" (radié) depuis le 10 novembre. Cette radiation signifie que le fonds n'est pas tenu de déposer des rapports auprès de l'autorité de régulation ou d'un Etat.

Les positions de Scion, qui gérait 155 millions de dollars d'actifs au mois de mars, ont longtemps été disséquées à la recherche d'indices sur d'éventuelles bulles ou de signes d'une effervescence sur les marchés.

"On passe à des choses bien meilleures le 25 novembre", a écrit Michael Burry, dans un message publié mercredi sur le réseau social X.

Sollicité par de Reuters, Scion Asset Management n'a pas répondu pour le moment.

Ces dernières semaines, Michael Burry a intensifié ses critiques à l'égard des poids lourds des nouvelles technologies, notamment Nvidia NVDA.O et Palantir Technologies PLTR.N , deux mastodontes de l'intelligence artificielle (IA). Il a par exemple remis en cause l'engouement pour les infrastructures destinées à l'informatique dématérialisée et a accusé les principaux fournisseurs d'utiliser une comptabilité agressive pour gonfler artificiellement les bénéfices de leurs investissements massifs dans l'IA.

"La décision de Burry ressemble moins à un abandon qu'à un retrait d'un jeu qu'il estime fondamentalement truqué", a commenté Bruno Schneller, directeur général d'Erlen Capital Management.

Selon Michael Burry, en même temps que des entreprises comme Microsoft MSFT.O , Google (filiale d'Alphabet GOOGL.O ), Oracle ORCL.N et Meta META.O investissent des milliards de dollars dans les puces et les serveurs de Nvidia, elles allongent parallèlement, en toute discrétion, le calendrier de l'amortissement de ces investissements pour que les bénéfices paraissent plus réguliers.

Sur la période 2026-2028, ce modèle comptable pourrait sous-estimer les amortissements d'environ 176 milliards de dollars, ce qui gonflerait les bénéfices déclarés dans l'ensemble du secteur, a-t-il estimé.

Les actions liées à l'intelligence artificielle (IA) ont représenté 75% des rendements de l'indice S&P 500 .SPX depuis novembre 2022, date à laquelle OpenAI a lancé ChatGPT, a écrit JPMorgan Asset Management en septembre.

En 2007, Michael Burry avait opté pour une position courte ("short" en anglais ou vendeuse) sur les titres hypothécaires liés aux subprimes, ces prêts immobiliers accordés à des ménages peu solvables, avant que ne survienne le krach immobilier qui a débouché sur une crise financière mondiale dont le récit a été relaté dans le livre de Michael Lewis, "The Big Short", et adapté au cinéma.

(Rédigé par Niket Nishant et Johann M Cherian à Bangalore et Nell Mackenzie à Londres; avec la contribution d'Aditya Soni et Manya Saini à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)