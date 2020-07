Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le drapeau confédéré fait la fierté des amoureux du Sud-Trump Reuters • 19/07/2020 à 16:33









WASHINGTON, 19 juillet (Reuters) - Donald Trump a refusé dans une interview télévisée diffusée dimanche de considérer le drapeau confédéré comme offensant, le décrivant comme une source de fierté pour ceux qui aiment le Sud américain. Il a été demandé au président s'il jugeait offensant ce drapeau, considéré comme un symbole de l'esclavagisme et de l'oppression par une majorité d'Américains. "Cela dépend de qui vous parlez" a-t-il dit. "Ceux qui tiennent fièrement le drapeau confédéré ne parlent pas de racisme. Ils aiment leur drapeau, il représente le Sud. Ils aiment le Sud (...) Je dis que c'est la liberté de beaucoup de choses, mais c'est la liberté d'expression." (Doina Chiacu et Sarah N. Lynch, version française Patrick Vignal)

