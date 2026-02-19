 Aller au contenu principal
USA : le déficit de la balance commerciale se creuse nettement en décembre
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 14:40

Le déficit de la balance commerciale américaine s'est installé à 70,30 MdsUSD en décembre, contre une prévision à 55,50 MdsUSD et un précédent à 53 MdsUSD en novembre. A 70,3 milliards de dollars, il s'agit du déficit commercial mensuel le plus important pour les Etats-Unis depuis le mois de juillet 2025.

