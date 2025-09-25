 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA : le déficit commercial se réduit plus que prévu en août
information fournie par AOF 25/09/2025 à 14:40

(AOF) - Selon une première estimation, le déficit de la balance commerciale américaine s’est réduit au mois d’août. Il s’est installé à 85,50 milliards de dollars, contre une prévision à 95,70 milliards de dollars et un précédent à 103,60 milliards de dollars.

