USA : le déficit commercial se réduit plus que prévu en août

(AOF) - Selon une première estimation, le déficit de la balance commerciale américaine s’est réduit au mois d’août. Il s’est installé à 85,50 milliards de dollars, contre une prévision à 95,70 milliards de dollars et un précédent à 103,60 milliards de dollars.
