USA: le déficit commercial s'est fortement réduit en avril 05/06/2025









(CercleFinance.com) - Le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit en avril grâce notamment à une baisse des importations qui suggère que la politique commerciale protectionniste de Donald Trump commence déjà à porter ses fruits.



Soutenu par ailleurs par une hausse des exportations, le déficit américain est tombé à 61,6 milliards de dollars, contre 138,3 milliards de dollars le mois précédent, selon les données publiées jeudi par le Département du Commerce.



Les économistes attendaient une contraction bien moins prononcée, avec un déficit anticipé autour de 117 milliards de dollars.



Le déficit au niveau des biens s'est réduit de 75,2 milliards de dollars pour s'établir à 87,4 milliards tandis que le surplus au niveau des services s'est accru de 1,5 milliard à 25,8 milliards.





