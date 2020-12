Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Le Congrès se prononcera cette semaine sur un plan de financement provisoire Reuters • 08/12/2020 à 12:47









par David Morgan et Susan Cornwell WASHINGTON, 8 décembre (Reuters) - Le Congrès des Etats-Unis se prononcera cette semaine sur un projet de loi de financement provisoire afin de laisser plus de temps aux parlementaires pour parvenir à un accord sur un plan global de dépenses et de relance post-coronavirus, ce qui devrait éviter une fermeture partielle des agences et des programmes fédéraux ("shutdown"). La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, et le Sénat à majorité républicaine doivent s'entendre d'ici vendredi sur une mesure de financement provisoire pour assurer le fonctionnement du gouvernement fédéral. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le chef de file de la majorité du Sénat, Mitch McConnell, espèrent parvenir à un accord sur un vaste projet de loi, baptisé "omnibus", qui prévoit un plan de dépenses de 1.400 milliards de dollars (1.155 milliards d'euros) associé à des mesures pour atténuer l'impact de l'épidémie de coronavirus. Les deux camps sont sous pression pour non seulement parvenir à un accord global mais aussi pour éviter un "shutdown" alors que la pandémie a fait à ce stade 282.000 morts aux Etats-Unis et précipité des millions d'Américains au chômage. Les programmes d'urgence, comprenant notamment le versement supplémentaire d'allocations de chômage et un moratoire sur les expulsions de locataires, expirent à la fin du mois de décembre. Mitch McConnell, qui défendait initialement un plan de relance de 500 milliards de dollars rejeté par les démocrates, a fait circuler la semaine dernière un nouveau texte après la présentation par un groupe d'élus des deux camps d'un projet de mesures représentant 908 milliards de dollars. Mitch McConnell et le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, ont déclaré lundi dans des annonces distinctes que le Sénat et la Chambre des représentants se prononceraient cette semaine sur une mesure permettant une prolongation des discussions. Selon Steny Hoyer, la Chambre votera mercredi et d'après Mitch McConnell, le Sénat adoptera la mesure de dépense gouvernementale provisoire "dès qu'elle sera présentée". "Nous avons vu des signes encourageants d'engagement de la part de nos collègues démocrates. Mais nous n'avons aucune raison de penser que les désaccords sous-jacents sur la politique vont s'évaporer du jour au lendemain", a cependant déclaré Mitch McConnell. Défendant un programme "ciblé" d'aide, Mitch McConnell a déclaré que les parlementaires étaient d'accord sur trois points: étendre les allocations chômage, aider les petites entreprises et financer les vaccins. Il a ajouté que les parlementaires devraient "légiférer sur les sujets qui font consensus" et renoncer aux autres. Le leader démocrate au Sénat Chuck Schumer s'est dit pour sa part fatigué d'entendre "la même vieille chanson" de Mitch McConnell. Chuck Schumer et Nancy Pelosi ont approuvé la semaine dernière le plan bipartite de 908 milliards de dollars comme base de discussions, abandonnant les revendications des démocrates qui réclamaient depuis des mois au moins le double de ce montant. DÉSACCORD SUR LES PRIORITÉS Alors qu'un groupe d'élus de la Chambre et du Sénat devait publier lundi un texte du projet de loi bipartisan sur le COVID-19, sa finalisation n'a pu se faire au cours du week-end. Des blocages sont survenus entre les démocrates qui souhaitent une aide aux Etats et aux administrations locales et les républicains qui donnent la priorité à la protection des entreprises contre des poursuites judiciaires en lien avec le coronavirus. Le sénateur républicain Mitt Romney, impliqué dans les négociations bipartisanes sur le COVID-19, a déclaré que les parlementaires pourraient abandonner ces deux mesures pour parvenir à un accord. "C'est une possibilité", a-t-il dit à la presse. Lors de négociations distinctes sur le volet global des dépenses, le président du Comité des crédits du Sénat, Richard Shelby, a déclaré avoir exhorté lundi Nancy Pelosi à se concentrer sur les domaines sur lesquels les deux camps sont d'accord. "Regardez, il y a beaucoup d'éléments dans votre projet de loi que nous n'allons pas prendre" a-t-il dit à la présidente de la Chambre des représentants. Le bureau de Nancy Pelosi n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire. Dans une lettre adressée aux démocrates de la Chambre, Nancy Pelosi a déclaré que les discussions sur les dépenses "progressaient". La Maison blanche s'est également montrée optimiste. "Nous allons dans la bonne direction, je pense. Nous nous rapprochons (d'un accord)", a déclaré un conseiller économique à la Maison Blanche, Larry Kudlow, dans une interview accordée au Washington Post. Le Congrès a approuvé en début d'année un déblocage de fonds de 3.000 milliards de dollars mais depuis avril, démocrates et républicains peinent à s'entendre sur un nouveau plan. (David Morgan et Susan Cornwell; avec Lisa Lambert et David Lawder; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

