USA-Le Congrès s'apprête à ferrailler autour d'un nouveau plan de soutien à l'économie

par David Morgan et Doina Chiacu WASHINGTON, 20 juillet (Reuters) - Les élus démocrates du Sénat américain pourraient bloquer un projet de soutien à l'économie élaboré par le camp républicain dont les dirigeants doivent se réunir à la Maison blanche, a prévenu lundi l'état-major démocrate. Le Sénat a majorité républicaine, et la Chambre des représentants, dirigée par les démocrates, ont moins de deux semaines pour élaborer un nouveau plan avant que les allocations de dizaines de millions de travailleurs américains poussés au chômage par le coronavirus ne prennent fin. Les leaders républicains au Sénat et à la Chambre, Mitch McConnell et Kevin McCarthy, se sont rendus à la Maison blanche lundi matin pour discuter du projet avec le président Donald Trump et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, a déclaré un collaborateur républicain du Sénat. Mais Chuck Schumer, le chef de file du groupe démocrate au Sénat qui exhorte son parti à l'union, a averti les républicains de ne pas essayer de faire passer leur propre proposition sans concertation. "Un processus bipartite et bicaméral aboutira à un bien meilleur projet de loi pour le peuple américain", a déclaré Chuck Schumer dans un courrier adressé à ses collègues. Depuis le dernier plan de soutien de 3.000 milliards de dollars voté par le Congrès il y a douze semaine, le nombre de cas de coronavirus aux États-Unis a plus que triplé pour atteindre plus de 3,7 millions. (Doina Chiacu et David Morgan; version française Kate Entringer)

