USA-Le cofondateur d'Airbnb, Joe Gebbia, chargé de la refonte des site internet du gouvernement

Le président américain Donald Trump va nommer le cofondateur d'Airbnb, Joe Gebbia, à la tête d'une équipe chargée de remodeler les services numériques du gouvernement, selon deux responsables au fait du dossier.

Donald Trump a signé un décret créant un Studio national de la conception ("National Design Studio") afin d'améliorer "la convivialité et l'esthétique" des services numériques fédéraux.

Joe Gebbia, qui a rejoint l'administration au début de l'année, a été nommé responsable en chef de la conception. Il rendra compte à Susie Wiles, chef de cabinet de la Maison blanche, selon le décret.

Cette refonte des sites internet fédéraux s'inscrit dans la stratégie du Département de l'efficacité gouvernementale (Doge), dirigé par la milliardaire Elon Musk jusqu'à son départ en mai dernier.

En 2021, l'ancien président Joe Biden s'était fixé un objectif similaire : rendre les sites internet gouvernementaux plus faciles à utiliser. L'administration Trump a interrompu des projets pour atteindre cet objectif, notamment l'outil gratuit de l'IRS ("Internal Revenue Service") permettant de déclarer ses impôts directement à l'agence. L'ancien chef de l'IRS, Billy Long, a déclaré en juillet que l'agence supprimerait ce programme. Il a ensuite quitté l'agence en août après deux mois à sa tête.

Le Studio national de la conception fermera ses portes dans trois ans, selon le décret. Le studio conseillera les agences sur la manière de réduire les coûts de conception et d'utiliser une conception standardisée sur les sites où les gens interagissent avec le gouvernement.

