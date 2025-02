USA: la société spatiale Blue Origin va réduire ses effectifs d'environ 10%

L'entreprise spatiale Blue Origin du fondateur d'Amazon Jeff Bezos prévoit de licencier "environ 10%" de ses employés, a annoncé jeudi Dave Limp, patron de la société, dans un message au personnel.

Jeff Bezos, en juillet 2021, au Texas ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

"Nous avons pris la décision difficile de réduire notre personnel de 10%", a annoncé M. Limp.

"Ces derniers mois,(...) nous avons travaillé ensemble pour définir notre plan opérationnel annuel pour 2025 et notre stratégie de croissance", a-t-il expliqué.

"Notre principal objectif pour 2025 et au-delà est d'amplifier la production industrielle et la cadence de lancements avec célérité, fermeté et efficacité pour notre clientèle", a-t-il poursuivi.

L'entreprise n'a pas précisé dans l'immédiat le niveau de ses effectifs. D'après PitchBook, elle employait autour de 11.000 personnes début janvier.

"Nous avons grossi et recruté de manière extrêmement importante ces dernières années et, cette croissance a entraîné beaucoup de bureaucratie et moins de focalisation sur ce qui était nécessaire", a justifié M. Limp, affirmant qu'il était "devenu clair" que l'organisation "devait changer pour assurer que les fonctions sont mieux alignées sur ces priorités".

Selon lui, plusieurs sites de l'entreprise seront concernés, avec des suppressions de postes dans l'ingénierie, la recherche et développement et la gestion de projet, en particulier pour réduire les niveaux hiérarchiques.

Blue Origin a mené le 16 janvier son premier vol en orbite en plus de vingt ans d'existence grâce à sa nouvelle fusée New Glenn, dont le premier lancement a inauguré un tournant pour la société et l'industrie spatiale privée.

Le vol inaugural de cette puissante fusée, en partie réutilisable, était attendu depuis des années et avait été repoussé à plusieurs reprises.

La société emmenait déjà depuis plusieurs années des touristes pour quelques minutes dans l'espace avec sa fusée New Shepard, mais elle n'avait jusque-là mené aucun vol orbital.

Avec sa nouvelle fusée New Glenn, bien plus puissante, Jeff Bezos ambitionne d'entrer sur le nouveau marché des lancements de satellites commerciaux et militaires en orbite ainsi que de vaisseaux et d'astronautes, et d'ainsi concurrencer SpaceX, société du milliardaire Elon Musk.

Selon Dave Limp, Blue Origin compte se poser sur la Lune cette année et faire décoller New Glenn et New Shepard "sur un rythme régulier".