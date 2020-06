Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La reprise a commencé mais un nouveau plan d'aide nécessaire, dit Mnuchin Reuters • 10/06/2020 à 18:31









WASHINGTON, 10 juin (Reuters) - L'économie américaine est déjà en phase de reprise après le choc de la pandémie de coronavirus et sa situation devrait s'améliorer de manière "spectaculaire" d'ici la fin de l'année, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, tout en reconnaissant qu'un nouveau plan de soutien serait nécessaire. Plusieurs indicateurs économiques, sur l'emploi entre autres, "montrent que nous sommes bien placés pour une réouverture forte et par étapes de notre économie", a-t-il déclaré à l'occasion d'une audition au Sénat. L'économie américaine a créé 2,5 millions d'emplois non-agricoles le mois dernier selon le rapport mensuel du département du Travail, un rebond inattendu, mais le taux de chômage reste à 13,3%, son plus haut niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et la Banque mondiale estime que l'économie américaine pourrait se contracter de 6,1% cette année. Steven Mnuchin a reconnu qu'un nouveau projet de loi visant à soutenir la reprise serait "certainement" nécessaire. Il a précisé qu'il envisageait d'y inclure des versements directs aux ménages et des mesures visant à favoriser le retour à l'emploi. (David Lawder, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

