USA : la production industrielle meilleure qu'attendue en janvier
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 15:28
La production industrielle a nettement plus augmenté qu'attendu par les analystes en janvier aux Etats-Unis, tirée par les activités manufacturières, selon l'enquête mensuelle de la Réserve fédérale (Fed) publiée mercredi. L'indice évaluant la production du pays ... Lire la suite
