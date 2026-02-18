 Aller au contenu principal
USA : la production industrielle meilleure qu'attendue en janvier
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 15:28

En rythme mensuel, la production industrielle américaine a augmenté de 0,7% en janvier, après une hausse de 0,2% en décembre. Elle était attendue en progression de 0,4%. Le taux d'utilisation des capacités de production est de 76,2%, contre 76,6% attendu après 75,7%.

