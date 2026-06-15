USA-La production industrielle en hausse moins forte que prévu en mai

La production industrielle aux États-Unis a augmenté moins que prévu en mai, montrent les statistiques officielles publiées lundi.
La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de +0,1% de la production industrielle, après +0,9% en avril (révisé de +0,7%).
Les analystes tablaient sur une hausse de +0,2% de cette production le mois dernier.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)
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