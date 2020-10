Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Maison blanche ouverte à un plan de soutien de $1.500 mds Reuters • 01/10/2020 à 06:45









WASHINGTON, 1er octobre (Reuters) - L'administration Trump a proposé aux démocrates de la Chambre des représentants un nouveau plan de relance de 1.500 milliards de dollars incluant le prolongement d'une aide de 20 milliards de dollars au secteur aérien, a déclaré mercredi le secrétaire général de la Maison blanche, Mark Meadows. Cette annonce intervient alors que les élus démocrates de la Chambre, où ils sont majoritaires, ont présenté en début de semaine un nouvel ensemble de 2.200 milliards de dollars, avec l'espoir de parvenir à un accord avec la Maison blanche après des discussions laissées dans l'impasse en août. S'exprimant auprès des journalistes présents à bord d'Air Force One après un meeting de Donald Trump dans le Minnesota, Mark Meadows a déclaré que l'offre de la Maison blanche était généreuse et indiqué que le montant avancé par les démocrates était trop élevé. "Si cela commence par un 2, ça va être un vrai problème", a-t-il dit. Plusieurs compagnies aériennes, dont American Airlines, ont prévenu qu'elles devraient licencier massivement si l'aide fédérale votée en mars pour compenser les effets de la crise sanitaire du coronavirus et qui expirait mercredi soir n'était pas prolongée. (Alexandra Alper; version française Jean Terzian)

