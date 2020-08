Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Maison blanche a aidé le Wisconsin à déployer la Garde nationale Reuters • 27/08/2020 à 03:56









WASHINGTON, 27 août (Reuters) - La Maison blanche a déclaré mercredi avoir aidé l'Etat du Wisconsin à déployer près de 1.000 soldats de la Garde nationale face aux manifestations qui ont secoué la ville de Kenosha après que la police a fait feu dimanche à plusieurs reprises contre un homme noir, Jacob Blake, grièvement blessé. "Le président Trump condamne la violence dans toutes ses formes et croit que nous devons protéger tous les Américains du chaos et du non-droit", a dit dans un communiqué la porte-parole de la Maison blanche, Kayleigh McEnany, après que le département de la Justice a indiqué séparément avoir dépêché plus de 200 agents des forces de l'ordre fédérales. Donald Trump a poussé par le passé les gouverneurs démocrates à demander l'aide de la Garde nationale et des agences fédérales face aux manifestations qui sont survenues à travers les Etats-Unis après la mort de George Floyd en mai lors de son interpellation par la police dans le Minnesota. Un peu plus tôt mercredi, le procureur général du Wisconsin a indiqué que les enquêteurs du département local de la Justice avaient retrouvé un couteau sur le plancher du véhicule de Jacob Blake, du côté conducteur, celui dont Blake a ouvert la portière au moment de la fusillade. (Nandita Bose et Eric Beech; version française Jean Terzian)

