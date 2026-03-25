USA: la forte hausse des stocks de pétrole déjoue les attentes
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 15:42
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont progressé de 3 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 2,6 millions de barils (les économistes anticipaient un repli de 2,1 million de barils), toujours par rapport à la semaine précédente.
L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 92,9% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,7 millions de barils/jour.
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