USA-La Fed visera une inflation moyenne de 2%, priorité à l'emploi

WASHINGTON, 27 août (Reuters) - La Réserve fédérale américaine a dévoilé jeudi une nouvelle stratégie visant à ramener les Etats-Unis au plein emploi et à favoriser la remontée de l'inflation tout en constatant que "les risques à la baisse sur l'emploi et l'inflation ont augmenté". Dans cette nouvelle stratégie, la banque centrale cherchera à atteindre une inflation de 2% en moyenne sur la durée, ce qui la conduira à compenser les périodes d'inflation inférieure à ce seuil par une hausse des prix plus soutenue "pendant un certain temps" et à assurer que l'emploi ne soit pas inférieur à son niveau maximal. "Notre communiqué révisé reflète notre appréciation des bienfaits d'un marché du travail fort, particulièrement pour beaucoup de membres des catégories à revenus bas ou modérés, et le fait que le marché du travail peut être durablement soutenu sans provoquer une augmentation indésirable de l'inflation", a déclaré Jerome Powell, le président de la Fed. (Jonnelle Marte, Ann Saphir et Howard Schneider, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

