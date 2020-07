Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Fed réaffirme son soutien à l'économie américaine Reuters • 29/07/2020 à 20:23









WASHINGTON, 29 juillet (Reuters) - La Réserve fédérale des Etats-Unis a laissé mercredi sa politique monétaire inchangée en réaffirmant son engagement à soutenir l'économie américaine face aux dégât provoqués par la crise du coronavirus. La banque centrale, qui a maintenu ses taux d'intérêt proches de zéro, comme attendu, a affirmé qu'elle ne toucherait à l'objectif de taux des "fed funds" tant que l'économie américaine n'aurait pas absorbé les chocs récents. La Fed a dit une nouvelle fois qu'elle utiliserait toute la gamme de ses instruments pour soutenir la première économie du monde. L'institut d'émission a confirmé en outre qu'il était disposé à maintenir ses achats d'obligations "au rythme actuel", soit environ 120 milliards de dollars par mois pour les bons du Trésor et les prêts immobiliers titrisés. Les indices de Wall Street ont légèrement augmenté leurs gains après la publication du communiqué de la Fed, publié après deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC). Le président de l'institution, Jerome Powell, doit tenir une conférence de presse à partir de 18h30 GMT. (Ann Saphir and Howard Schneider, version française Patrick Vignal)

