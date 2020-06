Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: La Fed devrait maintenir ses taux à zéro jusqu'en 2021 Reuters • 08/06/2020 à 14:45









USA: LA FED DEVRAIT MAINTENIR SES TAUX À ZÉRO JUSQU'EN 2021 PARIS (Reuters) - La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux à zéro au moins jusqu'en 2021, dit-on chez Allianz GI, où l'on attend pas d'annonce fracassante dans le communiqué de politique monétaire que la banque centrale américaine publiera mercredi. La Fed a dégainé un arsenal impressionnant pour lutter contre les dégâts économiques provoqués par la crise du coronavirus, abaissant notamment l'objectif de taux des "fed funds" à 0%-0,25%. Les investisseurs estiment à près de 91% la probabilité que le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) laisse la fourchette inchangée cette semaine, selon le baromètre FedWatch de CME Group. "Nous n'attendons pas d'annonces de mesures additionnelles lors de la prochaine réunion du FOMC, la Fed ayant déjà déployé une multitude d'outils, pour le moment efficaces", écrit Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires chez Allianz GI, dans une note publiée lundi. La conférence de presse que donnera le président de l'institut d'émission n'en sera pas moins à suivre avec attention, ajoute-t-il. "Il sera intéressant d'écouter Jerome Powell présenter les anticipations de la Fed sur la croissance, l'inflation et les taux Fed Funds jusqu'en 2022", écrit-il. "Nous estimons que ceux-ci devraient rester à zéro au moins jusqu'en 2021." Le président de la Fed devrait souligner l'ampleur de l'action de la banque centrale tout en affirmant qu'elle conserve des marges de manoeuvre dans un environnement qui demeure incertain, selon Franck Dixmier. "La confirmation par la Fed de sa volonté d'accompagner à tout prix la reprise de l'économie va conforter les investisseurs dans leur appétit pour le risque, notamment sur le crédit 'high yield'" écrit-il. "Nous estimons toutefois qu'il faut rester prudent et sélectif car la vague de défauts, inéluctable, ne s'est pas encore matérialisée." (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.