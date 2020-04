Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La Fed continuera d'agir avec énergie face à la pandémie-Powell Reuters • 09/04/2020 à 16:30









WASHINGTON/SAN FRANCISCO, 9 avril (Reuters) - La Réserve fédérale continuera à utiliser tous les instruments à sa disposition jusqu'à ce que l'économie américaine se remette des dégâts provoqués par la pandémie de coronavirus, a déclaré jeudi son président, Jerome Powell. "De nombreux programmes parmi ceux que nous mettons en oeuvre afin de soutenir les flux de crédit s'appuient sur des capacités à prêter en urgence", a-t-il dit selon le texte d'une intervention en ligne lors d'un événement organisé par la Brookings Institution, un "think tank" américain basé à Washington. "Nous continuerons à utiliser ces capacités avec force, de manière proactive et agressive, jusqu'à ce que nous ayons la conviction d'être solidement engagés sur la voie de la reprise", a-t-il ajouté. Il y a toutes les raisons de penser que la reprise économique, lorsqu'elle arrivera, sera "robuste", a-t-il dit en soulignant la vigueur de l'économie américaine avant que la propagation de l'épidémie n'entraîne la fermeture de larges pans de l'activité. La Fed a lancé depuis début de mars un plan de sauvegarde de l'économie d'une ampleur inédite, ramenant les taux d'intérêt pratiquement à zéro, relançant des programmes de rachats massifs d'actifs et déployant toute une série de mesures destinées à stabiliser les marchés financiers et à favoriser le crédit aux entreprises et aux ménages. (Lindsay Dunsmuir et Ann Saphir, version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.