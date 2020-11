Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-La FCC rejette un recours du groupe chinois ZTE Reuters • 24/11/2020 à 22:44









WASHINGTON, 24 novembre (Reuters) - L'autorité américaine des télécommunications (FCC) a rejeté mardi un recours déposé par le groupe chinois ZTE 000063.SZ lui demandant de réexaminer sa décision de le classer comme une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis. La FCC a formellement désigné en juin dernier ZTE et Huawei comme des menaces à la sécurité nationale, ce qui interdit aux entreprises américaines de solliciter des fonds fédéraux pour acheter des produits aux deux équipementiers télécoms chinois. La commission fédérale des communications doit fixer le 10 décembre prochain des règles pour aider les entreprises télécoms américaines à retirer ces équipements de leurs réseaux et à les remplacer. (David Shepardson; version française Jean-Stéphane Brosse)

