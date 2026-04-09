USA-La croissance du PIB révisée à 0,5% au T4

L'économie américaine a enregistré au quatrième trimestre une croissance moins forte qu'initialement prévu, montrent les données définitives publiées jeudi par le département du Commerce.
Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé de seulement 0,5% sur la période allant d'octobre à décembre, contre une estimation précédente de +0,7% et une hausse de 4,4% au troisième trimestre.
Les économistes interrogés par Reuters attendaient une croissance de 0,7% sur un an au quatrième trimestre.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)
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