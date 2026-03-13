USA : la croissance du PIB ralentit plus que prévu à 0,7% au T4 2025

Le drapeau américain. (crédit : DR)

L'économie américaine a ralenti plus qu'initialement prévu au quatrième trimestre, en raison de révisions à la baisse des dépenses de consommation et des investissements des entreprises, montre la seconde estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par le département du Commerce.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a avancé de 0,7% sur la période allant d'octobre à fin décembre, contre une estimation précédente de +1,4% et après +4,4% au troisième trimestre.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une croissance de 1,4% sur un an au quatrième trimestre.

Le ralentissement du taux de croissance est également dû à la révision à la baisse à la fois des dépenses publiques, principalement au niveau des administrations d'État et locales, et de la croissance des exportations.

La fermeture temporaire des administrations américaines ("shutdown") pour une durée record de 43 jours à la fin de l'année dernière a également pesé sur l'économie.

Les ventes finales aux ménages, qui excluent les achats des administrations publiques, des entreprises et les stocks, ont progressé de 1,9%. Cet indicateur de la demande intérieure, suivi de près par les décideurs politiques, avait initialement été estimé à 2,4%. La demande intérieure avait progressé de 2,9% au cours du trimestre juillet-septembre.

Même si l'on s'attend à une reprise de la croissance ce trimestre, le conflit entre les États-Unis et Israël d'une part et l'Iran d'autre part, qui a fait grimper les prix du pétrole, assombrit les perspectives économiques.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Augustin Turpin, avec Lucia Mutikani, edité par Benoit Van Overstraeten)

(Actualisé tout du long avec précisions, détails, contexte)