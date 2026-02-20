 Aller au contenu principal
USA-La croissance du PIB ralentit à 1,4% au T4, affectée par le "shutdown"
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 14:58

(Actualisé avec détails, réaction des marchés)

L'économie américaine a connu un ralentissement beaucoup plus fort que prévu au quatrième trimestre, en raison notamment des perturbations causées par le "shutdown" de l'administration fédérale à l'automne dernier et de la modération des dépenses de consommation, selon une estimation publiée vendredi par le département du Commerce.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé de 1,4% sur la période allant d'octobre à fin décembre, contre une progression de 4,4% au troisième trimestre.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient une croissance de 3,0% sur un an au quatrième trimestre.

Le Bureau du budget du Congrès (CBO) a estimé que la fermeture de l'administration, qui a duré un record de 43 jours, entraînerait une baisse de 1,5 point de pourcentage du PIB au quatrième trimestre, en raison de la diminution des services fournis par les fonctionnaires fédéraux, de la réduction des dépenses en biens et services et d'une réduction temporaire des prestations du programme d'aide alimentaire supplémentaire (SNAP).

Si le CBO prévoit que la majeure partie de la perte de production sera finalement récupérée, entre 7 et 14 milliards de dollars ne le seront pas.

"Le shutdown a coûté aux États-Unis au moins deux points de PIB. C'est pourquoi ils recommencent, à plus petite échelle. Pas de shutdown ! Et aussi, BAISSE DES TAUX D'INTÉRÊT", a déclare le président américain Donald Trump sur ses réseaux sociaux avant la publication du rapport par le département du Commerce.

Le rapport, retardé lui-même par le "shutdown", montre une expansion économique sans création d'emplois ainsi qu'une économie en "forme de K", dans laquelle les ménages à revenus élevés se portent bien tandis que les consommateurs plus vulnérables sont en difficulté en raison de l'inflation élevée liées aux droits de douane et de la stagnation de la croissance des salaires.

Ce ralentissement intervient toutefois après deux trimestres consécutifs de forte croissance, et les économistes s'attendent à ce que les réductions d'impôts et les investissements dans l'intelligence artificielle (IA) stimulent l'économie américaine cette année.

Les contrats à terme sur les indices de la Bourse de New York ont amplifié leur baisse après la publication des données sur le PIB et sur l'inflation PCE, qui a augmenté plus que prévu en décembre. Ils indiquent une ouverture en recul de 0,23% pour le Dow Jones .DJI , de 0,34% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,51% pour le Nasdaq.

(Reportage Lucia Mutikani, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 206,74 Pts Index Ex -0,38%
S&P 500 INDEX
6 844,06 Pts CBOE -0,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

