USA: la croissance du PIB encore révisée en hausse au deuxième trimestre
Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 3,8% en rythme annualisé sur la période allant d'avril à juillet, montrent une troisième estimation publiée ce jeudi par le Département du Commerce.
La croissance avait été estimée à 3,3% en précédente lecture, ce qui correspondant déjà à une révision à la hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport à l'estimation initiale, un rythme que les analystes s'attendaient à être confirmé aujourd'hui.
A titre de comparaison, la croissance n'avait atteint que 0,6% au premier trimestre.
Ces chiffres révisés du PIB suggèrent que l'économie a bénéficié d'une dynamique favorable au printemps, en dépit de la mise en place des nouveaux droits de douane de Donald Trump.
Pour le troisième trimestre, la croissance des Etats-Unis est attendue aux alentours de 2%.
Ces chiffres meilleurs que prévu, qui ne semblent pas aller dans le sens de nouvelles mesures de soutien à l'économie de la part de la Fed, ont été salués par une hausse du dollar et des rendements obligataires américains, tandis que Wall Street était attendue dans le rouge en préouverture.
