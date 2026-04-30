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USA-La croissance du PIB accélère moins que prévu au T1
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 14:36

La croissance économique américaine s'est accélérée moins que prévu au premier trimestre, grâce à la reprise des dépenses publiques après un bref "shutdown" de l'administration fédérale, montre la première estimation publiée jeudi par le département du Commerce.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé de 2,0% sur la période allant de janvier à fin mars, contre un gain de 0,5% au cours des trois derniers mois de 2025.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient une croissance de 2,3% sur un an au premier trimestre.

Cette tendance pourrait toutefois être de courte durée, la guerre en Iran entraînant une envolée des prix de l'essence qui devrait peser sur le budget des ménages.

(Reportage Lucia Mutikani ; version française Diana Mandia)

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