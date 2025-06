USA: la croissance des services accélère en mai (PMI) information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 16:01









(CercleFinance.com) - La croissance du secteur américain des services s'est accélérée en mai, à la faveur de la trêve commerciale conclue entre les Etats-Unis et la Chine, montre l'indice S&P Global des directeurs d'achats (PMI) publié ce mercredi.



En version définitive, cet indice est ressorti à 53,7, contre 50,8 en avril et une estimation préliminaire 'flash' qui l'avait donnée à 52,3.



Le secteur reste en croissance, puisque l'indice ressort bien au-dessus de la barre des 50 points, mais le sentiment des entreprises interrogées reste inférieure à sa tendance de long terme, tandis que les pressions inflationnistes se renforcent avec la perspective de l'instauration des nouveaux droits de douane, montre l'enquête.



'On partait d'un niveau très bas après un mois d'avril particulièrement morose', rappelle Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.



L'analyste rappelle que la croissance du secteur avait failli s'interrompre alors que la confiance des entreprises tombait à son plus bas niveau depuis deux ans et demi.



'Les réponses des entreprises mettent encore en lumière une incertitude persistante quant aux perspectives de politique économique, qui a continué de freiner leurs projets d'expansion en mai', a-t-il ajouté.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.