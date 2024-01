USA: la croissance de la production au plus haut depuis 7 mois (ABN Amro IS)

(AOF) - "Après les PMI d'aujourd'hui, l'Europe est en récession, mais l'économie américaine ne l'est pas". C’est ce que constate Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions. Les PMI US "signalent une reprise plus forte de l'activité, la croissance de la production atteignant son taux le plus élevé depuis sept mois", souligne-t-il. Les entreprises ont fait état "d'une croissance plus forte des nouvelles commandes de biens et de services", ce qui indique que les hausses passées de la Fed "ne pèsent pas encore autant sur la demande".

"Ces chiffres remettent en question les théories habituelles des économistes", relève-t-il : "nous avons à la fois une inflation faible et un marché du travail tendu, ainsi que des taux d'intérêt élevés et une croissance de l'activité très résiliente."